Invité RTL - Consulting : "Aider les gens à aller plus loin dans leurs projets" pour Séverine Bourlier

Au congrès des métiers de conseil, Séverine Bourlier, consultante chez LesAmbassadeursFR explique son métier : "On intervient auprès des organisations et des personnes, depuis le projet, jusqu'à la prise en main de solutions pour permettre aux gens de pouvoir aller plus en avant dans la réalisation de leurs propres projets".

Par exemple, "Saint Barthélémy, qui est une petite ville de la Guadeloupe, devient une collectivité d'outre-mer qui doit créer sa propre chambre consulaire locale sachant que l'île est petite et qui fait appel aux services pour créer cet organisme public qui n'existe pas". Aussi, "cela peut être l'aide de la mise en place de qualité de vie au travail ou de la prise en charge du handicap au sein de l'entreprise".

Même s'il s'agit du même métier que McKinsey, qui a conseillé le gouvernement, pour de très grosses sommes, ce n'est pas à la même échelle selon Séverine Bourlier : "On n'a pas le même métier. Nous, on a tendance à accompagner de l'humain, c'est vraiment la différence."

Pour devenir consultant, pas besoin d'avoir de formation, mais il faut avoir une expertise dans un domaine en particulier, être légitime pour conseiller.



