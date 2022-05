Après la crise de la Covid, la guerre en Ukraine, l'angoisse du pouvoir d'achat, les tempêtes sous les crânes viennent de plus en plus saper le moral des salariés. Ce que confirme Jean-Charles Samuelian, fondateur d'Alan : "Tous ces sujets font que ça crée un milieu assez anxiogène, très poreux avec le monde dans l'entreprise". Un employé sur deux se déclare en difficulté psychologique. Pire, chez les 18-24 ans, 61% disent se sentir mal au travail.

Aucun secteur n'est épargné, le stress pour 63% des cadres des petites entreprises, une perte de motivation dans les services, une perte de sens pour les employés du numérique et des envies de partir en courant dans l'hôtellerie-restauration. Selon Jean-Charles Semuelian, dans ce dernier domaine, parmi les personnes qui ont des détresses psychologiques, "3 sur 4 envisagent de changer de poste, d'entreprise ou une reconversion."

La plupart du temps, ce mal-être est dû à un manque de considération de leur chef. Et en parler est un tabou, en effet, seulement 7% des salariés osent parler de leurs difficultés à leurs supérieurs car ils ont peur d'être vus comme fragiles.

Les salariés ont donc commencé à changer leur rapport au travail mais c'est à l'entreprise d'évoluer également. Parmi les idées : donner plus de souplesse aux salariés, être plus à l'écoute, repérer les signes de mal-être. Un autre chiffre intéressant sur ce mal, davantage de salariés démissionnent. Entre 2019 et 2021, il y a eu 17% de démissions en plus dans les entreprises de plus de 50 salariés.