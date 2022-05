La série "Plus belle la vie" réunit chaque soir plus de 5 millions de téléspectateurs

C'est donc la fin de l'aventure de Plus Belle la Vie. Après près de 18 ans de diffusion, la série de France Télévisions vit sa dernière saison et s'arrêtera en novembre 2022. Entre baisse des audiences et volonté de se diversifier dans d'autres programmes, le groupe télévisuel français a donc fait le choix de clore la série française la plus longue jamais diffusée.

Invitée de RTL ce vendredi matin, la directrice des programmes de France Télévisions Anne Holmes a justifié cette décision : "La baisse des audiences est tout d'abord due à l'arrivée des plateformes qui a fait que le public et le regard porté sur la série a changé ainsi qu'à l'apparition de trois nouveaux feuilletons : Ici tout commence, Un si grand soleil et Demain nous appartient". Elle a par ailleurs annoncé avoir "conclu un pacte avec la région de Marseille" qui assure l'investissement financier dans un certain volume de nouvelles séries qui seront tournées dans la ville portuaire.

Par ailleurs, c'est près de 600 personnes qui travaillaient sur le projet Plus Belle la Vie : "On leur a promis un grand accompagnement. On ne va pas les abandonner. À partir du moment où on investit sur la région, on aura besoin de techniciens, de comédiens, etc. Ils seront préservés". L'annonce de cet arrêt auprès de l'ensemble des équipes a par ailleurs été "particulièrement émouvante".