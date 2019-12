publié le 04/12/2019 à 13:50

C'est officiel. Le robot cuiseur Digicook de l'enseigne Intermarché sera disponible à partir du 10 décembre prochain en magasin. Il sera vendu au prix de 349 euros, soit 10 euros de moins que son principal concurrent, le "Monsieur Cuisine Connect" de Lidl.

L'appareil de Lidl, sorti le 3 juin 2018, avait crée la cohue partout en France. Vendu à 359 euros contre les 1.299 euros pour un Thermomix ou un Magimix, il avait été écoulé en quelques secondes après des scènes d'émeutes dans les magasins.

C’est donc au tour d'Intermarché de lancer son nouveau produit bon marché qui devrait rivaliser avec celui vendu chez Lidl. Appelé Digicook, il est doté d'un bol de 5 litres et possède une centaine de recettes déjà préenregistrées (Lidl en propose 550), rapportent 20 Minutes et CNews dans leurs versions imprimées. Il pourra aussi se connecter en Wi-Fi. Intermarché compte commercialiser 30.000 modèles et 5.000 produits seront vendus chez Netto.