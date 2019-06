"Monsieur Cuisine Connect" : le robot cuiseur de Lidl contient un micro caché

publié le 13/06/2019 à 18:54

Ce robot connaît un succès phénoménal en France. Le "Monsieur Cuisine Connect", commercialisé par Lidl est un équivalent du célèbre robot de cuisine Thermomix, vendu bien moins cher, 359 euros contre 1.299 euros.



Numérama a mené l'enquête sur les dessous de ce modèle. La rédaction a collaboré avec deux Français : une fois le modèle démonté, il s'avère équipé d'un micro. Le robot-cuiseur possède un écran tactile qui permet de contrôler la cuisson, de consulter des recettes...

C'est là que le système semble vulnérable : cette tablette fonctionne avec une version ancienne d'Android. Les deux hommes ont réussi à détourner le fonctionnement de l'écran pour aller sur Internet comme sur n'importe quelle autre tablette. Se faisant, ils sont parvenus à activer le micro de l'appareil, même si officiellement le "Monsieur Cuisine Connect" ne possède pas de micro, rappelle Numérama.

Un "micro espion" dans le robot cuiseur ?

Sera-t-il possible bientôt de commander le robot grâce à la voix ? C'est la question que soulève cette enquête, révélant là des failles de sécurité avec cette tablette. La notice du robot-cuiseur précise "une mise à jour de logiciel peut contenir par exemple des améliorations dans le logiciel existant".



Le directeur exécutif achats et marketing de Lidl, Michel Biero a reconnu ce jeudi la présence de ce micro, auprès de BFMTV . "Il y a bien un micro et un haut-parleur car lorsque les développeurs ont lancé le Monsieur Cuisine, il était prévu que l’appareil soit pilotable par la voix et éventuellement par Alexa (…) Nous avons laissé le micro mais il est totalement inactif et il n’est pas possible pour nous de l’activer à distance", a-t-il rassuré.