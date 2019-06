publié le 04/06/2019 à 17:02

De longues files d'attente et des scènes de cohue impressionnantes. À l'image de certains comportement lors du Black Friday aux États-Unis ou lors des soldes en France, les magasins Lidl ont été pris d'assaut lundi 3 juin lors de la sortie du "Monsieur Cuisine Connect", la version low-cost du Thermomix.



Un moment attendu par bon nombre de consommateurs, qui n'ont pas hésité à se ruer vers les magasins de la chaîne allemande, et ce avant même les ouvertures des portes. Des images immortalisées et partagées tout au long de la journée sur les réseaux sociaux.

Il faut dire que, contrairement à son rival, le tarif affiché est bien inférieur. Fabriqué en Chine, le "Monsieur Cuisine Connect" est vendu à 359 euros, soit 940 euros de moins que la sixième génération du Thermomix (1.299 euros).

Si toutes les marques d'électroménagers proposent aujourd'hui leur appareil, pendant longtemps, seul l'Allemand Vorwek vendait le Thermomix, lancé la première fois en 1971. Un seul et même appareil qui permet de réaliser toutes les étapes d'une recette (mélanger, mixer, pétrifier, émulsionner, cuire...) mais aussi de trouver des idées de préparations sur Internet. Il n'en fallait pas plus pour que ces robots culinaires s'imposent comme des références et prennent position sur les plans de travail de nombreuses familles françaises.

C'est un très gros succès pour l'enseigne Service de communication de Lidl Partager la citation





Mais, malgré la démocratisation de ces appareils de cuisine, le produit de Lidl fait office d'"exception" sur le marché où les prix demeurent élevés. De quoi déplacer les foules, alors que les stocks disponibles demeurent inconnus. L'enseigne refusant jusqu'à présent de communiquer là dessus. "C'est un très gros succès pour l'enseigne. On s'y attendait", glisse le service de communication, contacté par RTL.



Les ventes ont même légèrement dépassées les objectifs. "Les chiffres sont plus que positifs, avec un peu plus d'appareils vendus que ce qui était espérés", poursuit Lidl.

Comment se procurer ce robot ?

Si les premiers stocks ont été rapidement écoulés dans les 1.500 magasins, des "stocks de sécurité" sont encore disponibles. C'est pourquoi de nouveaux "Monsieur Cuisine Connect" seront prochainement disponibles.



L'enseigne s'engage ainsi à vendre ces robots culinaires pendant 15 semaines dans 200 magasins partout en France. "Cela correspond à une obligation légale de proposer un certain volume de produits après la diffusion d'un spot publicitaire à la télévision", précise le service de communication.



Et pour les plus impatients qui voudraient à tout prix acquérir ce produit, Lidl a même décidé de mettre en place une "liste d'attente" afin de "satisfaire un maximum de demandes". L’enseigne offre en effet la possibilité à tous ses consommateurs de laisser ses coordonnées en supermarché ou en appelant le service client.