publié le 03/06/2019 à 18:12

Après les émeutes provoquées pour du Nutella en promotion, c'est au tour d'un autre produit de déchaîner la convoitise de consommateurs. Cette fois, il s'agit d'un robot cuiseur de la marque distributeur de Lidl. Mis en vente ce lundi 3 juin, "Monsieur Cuisine Connect", concurrent du fameux Thermomix, a provoqué d’impressionnantes cohues de clients.



Lundi 3 juin, plusieurs magasins Lidl ont ainsi été pris d'assaut par des acheteurs venus profiter du prix très attractif de l'appareil électroménager, vendu à 359 euros par l'enseigne contre les 1.299 euros que peut atteindre son concurrent, tout en proposant la même fonction qui permet de se connecter à internet. Un empressement également dû au fait que le produit ne serait proposé que temporairement par le distributeur allemand, et ne sera présent que quelques semaines dans les rayons.

Ces ruées et files d'attentes peu communes n'ont pas manqué d'interpeller les autres clients, qui ont partagé leur effarement en publiant sur les réseaux sociaux des séquences filmées avec leur smartphone dans leur Lidl de proximité.

Des internautes immortalisent la cohue sur Twitter

Parmi les multiples extraits affluant sur Twitter, certains montrent une foule piller en quelques secondes le stock de robots, emportant parfois plusieurs produits à la fois.

Un internaute s'en amuse et compare l'affluence sur le trottoir à celle pour la vente de "places pour la prochaine tournée de Johnny".

Quand tu as l'impression que @lidlfrance va mettre en vente les places pour la prochaine tournée de Johnny...#MonsieurCuisineConnect #Lidl pic.twitter.com/Vw5SSBvQxf — Antho (@TonioCorsica) 3 juin 2019

D'autres témoignent de queues à rallonge devant les supermarchés, "15 minutes avant l'ouverture", souligne un utilisateur du réseau.

30 personnes devant le Lidl 15 min avant l'ouverture, j'ai des sueurs froides ... Yen aura-t-il pour tout le monde? La suite au prochain épisode de notre saga "Team daronade et le secret du Monsieur Cuisine Connect" pic.twitter.com/ShTGxkQ25M — Afterburner (@Afterburner94) 3 juin 2019

À l'intérieur des magasins, les consommateurs paralysent également les allées, les bras et caddies chargés de cartons.

Lidl déjà épinglé pour son manque de produits

Une panique peu justifiée, selon Michel Biero, directeur exécutif achats et marketing de Lidl en France, qui assure avoir "fait des gros stocks pour que le robot soit bien présent quinze semaines dans au moins 250 magasins". L'enseigne avait pourtant été accusée en 2018 de faire de la publicité mensongère par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), rappelle BFMTV.



En cause, son stock réduit du modèle de robot cuiseur précédent, limité à 12 exemplaires par magasin pour sa première journée de vente. La DGCCRF avait alors reçu de nombreuses réclamations de clients mécontents de voir leur point de vente à cours dès le premier jour. Cité par nos confrères de BFMTV, Michel Biero précise que la pénurie n'était pas de son fait, et que "plusieurs dizaines de milliers" de "Monsieur Cuisine Connect" devraient cette fois être écoulés.