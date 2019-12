publié le 02/12/2019 à 14:00

Il est de retour. Le robot-cuiseur "Monsieur Cuisine Connect", concurrent du Thermomix de Vorwerk ou le Cook Expert de Magimix, mais à un prix abordable, est à nouveau commercialisé par Lidl à partir de ce lundi 2 décembre.

Près de 150.000 exemplaires seront disponibles dans les 1.500 magasins de France pour toujours le même prix à l'unité : 359 euros. Au mois de juin dernier, l'appareil avait vite été en rupture de stock, son prix bas provoquant des scènes de cohue hallucinantes dans les rayons. Cette fois-ci l'engouement devrait être moindre, Lidl ayant promis de renflouer les stocks rapidement.

A noter que pour cette nouvelle vague de commercialisation, Lidl n'a pas pris la peine de faire de spot publicitaire pour la télévision. Le buzz de l'été a fait son effet, et les dirigeants estiment tout simplement qu'ils n'en n'ont plus besoin.

"Ce sera le même qu'en juin dernier avec 150 000 pièces, ce sera 'tout pareil' sans la pub TV. Tout simplement parce qu'on n'en a plus besoin avec le buzz, le bouche-à-oreille et les dizaines de milliers de personnes qui l'ont acheté en juin dernier et qui en parlent positivement sur les réseaux sociaux", a expliqué Michel Biero, directeur des achats Lidl France, au site Les Numériques.