Les infos de 8h - Passe sanitaire : 19.000 manifestants à Toulon, un record dans toute la France

Plus de 19.000 personnes étaient réunies à Toulon ce samedi 7 août pour protester contre la mise en place du passe sanitaire. Au sein d'un cortège hétéroclite réuni par l'espoir d'une abrogation du passe sanitaire, un mot d'ordre, la liberté : "c'est vachement encourageant de se dire qu'on est pas tout seul dans notre coin à essayer de vivre en liberté, c'est pour ça que je suis là, lance une manifestante, le fait qu'on nous oblige à des choses, je n'aime pas ça, on pourrait en toute conscience avoir notre propre discernement de savoir ce qui est bon pour soi", poursuit-elle.

Beaucoup craignent que le passe sanitaire s'éternise, certains parlent même d'une dérive sur le modèle du crédit social chinois et ont peur d'un fichage, et d'autres comme Dominique et Thierry pensent qu'il sera trop fastidieux à mettre en place, notamment pour les restaurateurs ou les chefs d'entreprise : "je ne vois pas comment des citoyens peuvent être des chefs d'application au contrôle de la loi", lance Dominique, "la mise en place paraît assez lourde et la police ne pourra pas tout contrôler, c'est impossible", ajoute Thierry.

Cette manifestation s'est achevée par le blocage de l'autoroute entre Toulon et Marseille occasionnant de gigantesques bouchons, alors que la journée de ce samedi était classée rouge dans le sens des départs et des arrivées. Et là, pas de passe exceptionnel pour s'en sortir.

A écouter également dans votre journal

Santé – Alors que le passe sanitaire sera étendu ce lundi 9 août , Olivier Véran a annoncé qu'un test de 72h suffira finalement, au lieu de 48h initialement. Il sera par ailleurs possible de réaliser des auto-tests mais ils devront être validés par un professionnel de santé.

International - Aux Etats-Unis, 5.000 pompiers luttent toujours contre un gigantesque incendie en Californie, plus grand que la ville de Los Angeles. En Grèce, pas d'amélioration sur le front des incendies où plus de 56.000 hectares sont déjà partis en fumée.



Football - Au programme du championnat de France de Ligue 1 ce dimanche 8 août, le tout premier match dans l'élite de Clermont. En déplacement à Bordeaux, le club auvergnat a déjà enregistré près de 8500 abonnés pour ses matches à domicile.