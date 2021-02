publié le 12/02/2021 à 11:45

Emmanuel Macron a indiqué qu'il n'allait pas supprimer l'École nationale d'administration (ENA), mais qu'une réforme de l'accès aux grandes écoles allait être menée afin de favoriser l'égalité des chances entre les plus favorisés et les Français les plus modestes. Un millier de places seront ainsi créées dans des "prépa talents". "C'est bien, on ne peut pas trouver que cette mesure soit mauvaise", abonde sur RTL Carole Barjon, journaliste à L'Obs.

Néanmoins, elle estime que "les choses commencent bien avant". "Je pense que la véritable égalité des chances commence à l'école primaire", nuance l'autrice de Mais qui sont les assassins de l'école. Elle salue les efforts déjà entrepris par Jean-Michel Blanquer, mais pense que "le compte n'y est toujours pas".

"Si on veut accéder à ces hautes fonctions dans ces grandes écoles, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est la maîtrise des codes, et donc la maîtrise du français et la manière de s'exprimer", détaille Carole Barjon en rappelant que 20% des élèves ne maîtrisent pas le français à l'entrée en 6e.

La méritocratie en faillite ?

Du côté d'Anne Rosencher, journaliste à L'Express, le discours est moins nuancé. "Je trouve ça scandaleux", tonne-t-elle. "Je trouve le manque d'ambition de cette mesure absolument scandaleux", précise-t-elle. Elle rappelle que le projet de réforme ou de suppression de l'ENA est né en 2019, au lendemain de la naissance des "gilets jaunes", dont l'une des revendications était de voir l'élite être plus au fait des problématiques des classes populaires.

Cette contestation a pris source dans "la faillite méritocratique absolue de la France". "Nous sommes tout de même dans le pire trio des pays de l'OCDE en ce qui concerne les inégalités scolaires", appuie Anne Rosencher. Une enquête a par ailleurs montré que 80% des promotions des écoles supérieures d'élites étaient composées d'enfants de cadres supérieurs. "La réussite pour tous, c'est une arnaque, c'est un bluff", assure-t-elle.