Incendie à Rouen : attention à l'arnaque aux prélèvements d'air

L’environnement, première préoccupation des Français, mais des escrocs également... C’est le cas notamment à Rouen, toujours traumatisé par l’incendie de l’usine Lubrizol et ses éventuelles conséquences. La préfecture de Seine-Maritime reçoit depuis quelques jours de nombreux appel, tous les mêmes : "Jvoulais savoir si c’était normal que vos agents réclament de l’argent après avoir fait des prélèvements d’air dans mon jardin ?".

Cette histoire aurait pu se régler rapidement si le standardiste avait donné le numéro de Julien Courbet à RTL qui vous aurait dépatouillé tout ça, mais il a préféré prévenir sa hiérarchie. Celle-ci a ensuite saisie la répression des fraudes qui a ouvert une enquête pour "démarchage abusif", car bien sûr ce genre de prélèvement ne sont pas à la charge des habitants de Rouen, donc c’est ce qu’on appelle une arnaque.

L’arnaqueur, c’est le stade le plus évolué de l’évolution. Il y a les homo sapiens sapiens et les "homo sapiens sapiens arnaqus". Ils s’adaptent à tous les changements de notre société et l’environnement n’y échappe pas. L’une des plus grandes escroqueries à ce jour concerne les panneaux solaires.

Une arnaque géante en 2018 a frappé des milliers de Français alléché par des crédits d’impôts et qui se sont retrouvés à débourser plus de 20 milles euros auprès d’entreprises frauduleuses qui ont posé des panneaux inefficaces.

La difficile lutte contre ces arnaques

Pourquoi est-il difficile de lutter contre ces arnaques ? Parce qu’elles sont si nombreuses que la répression des fraudes se trouve fort dépourvue quand l’arnaque fût venue. En ce moment, le grand hit de l’escroquerie, c’est l’isolation des maisons à un euro. Un plan pour les ménages modestes bien compris par des entreprises frauduleuses qui gonflent les prix tout en travaillant vite et mal.

Selon les autorités, ces fraudes ont augmenté de 20% en un an avec près de 2.000 plaintes. Les escroqueries sont nombreuses et multiples. Donc, ne jamais répondre aux sollicitations par téléphone, exigez un devis détaillé quel que soit la nature des travaux, si vous avez répondu au tréphone.

Si vous n’avez pas fait de devis mais que vous avez tout de même un doute, appelez le point énergie info de votre région, ils vous renseigneront. En plus ce n’est pas un numéro surtaxé donc pas d’arnaque !