Du porc retrouvé dans des raviolis "100% pur bœuf" Giovanni Rana

publié le 09/10/2019

On connaissait les lasagnes à la viande de cheval, place aux raviolis "100 % pur bœuf" contenant du porc et du buffle. La farce de cette spécialité à base de pâte et de viande de la marque Giovanni Rana contient du porc en "portion très faible (1-5 %)" et des "traces" de buffle (moins de 1 %) selon des analyses menées pour le reportage "La Farce cachée des raviolis" diffusé par France 5 ce dimanche 6 octobre.

La marque Giovanni Rana nie toute présence de ces viandes. "Nous dénonçons les déclarations sur nos produits portées dans le cadre de l'émission de France 5", déclare l'entreprise dans un communiqué. "Nos Tortellini Bœuf Bolognaise commercialisés en France sont produits en utilisant uniquement du bœuf, d'origine 100% française, comme indiqué sur le sachet. De plus, ils ne contiennent ni viande de porc, ni viande de buffle, ni aucun autre ingrédient qui ne soit indiqué dans la liste figurant sur le sachet d'emballage."

"Malgré nos multiples demandes, nous n’avons jamais reçu les analyses qui auraient été effectuées sur nos produits", précise la marque.

Dans d'autres raviolis analysés, les laboratoires rencontrés par l'équipe du documentaire ont trouvé des fragments d'os, de cartilage, des tendons... c'est-à-dire du minerai, les déchets de la viande. Un échantillon contient du thymus, un organe de la gorge, qui est interdit dans le minerai, bien que non dangereux pour la santé.

(Re)voir "La farce cachée des raviolis" ►https://t.co/bMjEjpNSrh pic.twitter.com/sL4MkbmqOk — France 5 (@France5tv) October 7, 2019