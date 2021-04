"Hitler est devenu végétarien", selon l'écrivain Christian Roudaut

publié le 12/04/2021 à 19:36

Il est allé regarder dans l'assiette des dictateurs, d'Hitler à Ceaușescu. Le journaliste et écrivain Christian Roudaut publie son dernier livre, À la table des Tyrans (Flammarion), mercredi 14 avril, dans lequel il analyse le rapport à la nourriture de plusieurs dictateurs qui ont marqué l'Histoire.

Ce rapport "dit beaucoup de choses. Au-delà de la paranoïa, de la mégalomanie assez classique chez ces dictateurs, ce qui m'a semblé passionnant, c'est comment cela raconte leur enfance. Cinq des six dictateurs dont on parle ont eu l'expérience de la faim. Le seul qui a été élevé dans un milieu petit bourgeois c'est Hitler, mais lui-même quand il était un artiste raté a connu l'expérience de la faim. Dans Mein Kampf, Hitler met d'ailleurs en scène sa faim et cela deviendra une partie du slogan nazi : liberté, travail et pain", explique Christian Roudaut.

Le journaliste fait d'ailleurs des révélations plutôt cocasses dans ce livre : "Pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute qu'Hitler est devenu végétarien. Tous les témoignages vont dans ce sens-là. Les causes de son végétarisme sont mystérieuses, mais je pense que c'est son hypocondrie, notamment le décès très jeune de sa mère à cause d'un cancer", qui l'a rendu végétarien.

Christian Roudaut parle aussi de la fausse convivialité de Staline : "Staline avait tellement peur d'être empoisonné, qu'il incitait ses invités à se servir eux-mêmes. Il débouchait les bouteilles de vin lui-même". Enfin, la table est aussi un lieu de pouvoir : "Viatcheslav Molotov disait que Staline prenait toutes ses décisions à table", conclut Christian Roudaut.