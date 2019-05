Comment réagiriez-vous si un proche devenait végétarien ?

publié le 22/05/2019 à 07:00

De plus en plus de personnes, dont les ados, souhaitent agir pour la protection de la planète et des animaux. Par conviction, certains décident donc de devenir végétariens : plus de viande ni de poisson dans l'assiette afin de lutter contre la déforestation, le changement climatique, la consommation d'énergie, le gaspillage et la pollution de l'eau, la souffrance animale.



Ce changement de régime alimentaire peut être incompris par l'entourage (la famille, les parents, le conjoint, les amis), pour des raisons culturelles et nutritionnelles. Les adolescents sont par exemple en pleine croissance et les pères et mères s'interrogent sur le risque de carence en protéine...

Pourquoi ce choix personnel peut-il encore aujourd'hui être perçu négativement ? Qu'est-ce que ça implique pour les proches ? Y'a-t-il vraiment des conséquences sur la vie sociale ? L'argument des carences est-il confirmé ? Comment gérer les repas tous ensemble ?



- Katia Raffarin, journaliste et photographe, auteure de Au secours ! Mon ado est végétarien avec la collaboration de Charlotte Debeugny, nutritionniste (Editions First)





- Raphaël Gruman, nutritionniste, auteur de Avoir un garçon / avoir une fille, la liberté de choisir (Editions Leduc.s) co écrit avec Sandra Ifrah

