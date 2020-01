Antarctique : il a survécu seul pendant 51 jours

publié le 13/01/2020 à 13:00

Matthieu Tordeur a atteint le Pôle Sud le 13 janvier 2019 après 51 jours d’expédition. Il est le premier français et le plus jeune explorateur au monde à rallier le pôle Sud en solitaire, sans assistance et en autonomie totale. Il est entré au Guinness World Records en novembre 2019. Un an après, il revient sur son exploit.

Combien de mois d'entraînement sont nécessaires avant de partir à l'aventure au Pôle Sud ? Que contenait le traîneau de Matthieu Tordeur ? Que mangeait-il ? Comment faisait-il pour boire de l'eau ? Quels sont les plus gros dangers dans ce genre d'expédition ?

Notre invité reviendra également sur ces petites mésaventures auxquels il a dû faire face, comme la fois où il a mis le pied dans une crevasse en enlevant ses skis, dès le premier jour. Il nous donnera aussi ses astuces, celles qu'il a utilisées pour garder le moral pendant 51 jours, en solitaire.

