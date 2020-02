Quelles sont les villes les plus vertes de France ?

publié le 07/02/2020 à 13:02

Protection de la biodiversité, multiplication des espaces verts, abandon des produits phyto... L’Observatoire des villes vertes a publié, mardi 4 février, son classement des villes les plus respectueuses de l'environnement. Angers et Nantes font la course en tête.

Depuis 2014, tous les 3 ans, ce palmarès établit une liste des villes les plus vertes de France. L'Observatoire a étudié les 50 plus grandes villes françaises selon des indicateurs comme la "valorisation du patrimoine vert", la "protection de la biodiversité", les "actions de pédagogie autour du végétal"...etc, rapporte le magazine de la photo et du voyage geo.fr.

Comme en 2017, Angers et Nantes conservent leur 1ère et 2ème place, suivies de près par Metz et Amiens. Les villes de Strasbourg (3e en 2017), Limoges (7e), Nîmes (8e) et Reims (9e), quant à elles, rétrogradent et disparaissent du classement. Dans le détail, Angers possède la plus grande diversité d'espaces verts, Nantes est première en termes d'investissement pour rendre la ville plus verte et Lyon est celle où l'on retrouve le plus de biodiversité.

Top 10 des villes les plus vertes en 2020

1. Angers (avec 86 points sur 100)

2. Nantes (avec 83,5 points sur 100)

3. Metz (avec 78 points sur 100)

4. Amiens (avec 75 points sur 100)

5. Lyon (avec 73,5 points sur 100)

6. Poitiers (avec 69,5 points sur 100)

7. Rennes (avec 66,5 points sur 100)

8. Caen (avec 65,5 points sur 100)

9. Nancy (avec 65 points sur 100)

10. Brest (avec 64,5 points sur 100)

Le classement des villes les plus vertes de France. Crédit : Le site de l'Observatoire des villes vertes