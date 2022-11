DÉBAT - Salaires : faut-il un Smic à 1.600 euros net ?

C’est l’un des marqueurs forts du programme de la France insoumise : l'augmentation des salaires et particulièrement celui du Smic. Faut-il un Smic à 1.600 euros net ? Invitée de RTL, Violette Spillebout, députée Renaissance du Nord estime que la proposition de la France insoumise "n'est pas la solution pour que l'ensemble des Français puissent bénéficier d'une augmentation des salaires". "C'est quelque chose qui va plutôt pénaliser toutes les TPE, les PME qui emploient des personnes au Smic (...) C'est une proposition qui est complètement hors-sol".

Au micro de RTL, Aurélie Trouvé, députée Nupes la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis lui répond. "Quand on gagne 1.329 euros nets, on ne vit pas dignement. Surtout quand on a des prix de l'alimentation qui ont augmenté de 12% en un an (...) Je mets chacun au défi de vivre dignement avec un Smic (...) C'est déjà une mesure de justice sociale".

Et d'ajouter : "Quand on augmente les salaires, et notamment les bas salaires, on relance la demande populaire. Le premier problème de toutes les entreprises, c'est le carnet de commande, c'est de pouvoir vendre. Quand vous permettez aux gens de gagner plus, ils peuvent acheter plus. Et déjà, ces petites entreprises y gagnent".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info