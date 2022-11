Comment le Smig devenu Smig est-il né ?

Dans la France de l'après-guerre, le pays se reconstruit, l'inflation fait rage. En 1950, le gouvernement veut garantir aux travailleurs un revenu minimum. Le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (Smig) est créé. Ce salaire plancher est indexé sur les prix, le coût de la vie.

Mais au fur et à mesure des années, le mécontentement des ouvriers se fait sentir. Le Smig n’augmente presque plus, l’écart entre les salaires se creuse.

Avec les évènements de Mai 68, le premier ministre Georges Pompidou s’assoit autour de la table des négociations avec les syndicats et le patronat. Le Smig est augmenté de 35% avec les accords de Grenelle le 27 mai 1968, passant de 2,2 francs à 3 francs de l’heure.

Mais on continue de vivre difficilement avec un Smig. Exemple avec ce reportage de 1969, où dans cette famille composée d’un ouvrier métallurgiste, une mère au foyer et trois enfants, un Smig est insuffisant. Une fois la nourriture payée, "il ne reste rien. Il n'y a ni loisirs, on n'a pas la télévision, ni frigo, ni de machine à laver. Il n'y a pas d'investissement compris dans notre budget car on ne peut pas", explique la mère de famille.

Le Smig devient Smic en 1970

Depuis 1950, la France a changé de visage. Les Trente Glorieuses sont arrivées, l’économie est au beau fixe mais les ouvriers ne profitent pas de cette embellie. Pour pallier cette inégalité, le Smig se transforme en 1970.

Le Smig devient alors Smic, le G de "garantie" pouvoir d’achat devient C de "croissance". En effet, ce nouveau salaire minimum est indexé sur la croissance, on augmente tous les ans le Smic en fonction notamment du salaire ouvrier moyen.

L'objectif est que cette fois-ci, le fossé ne se creuse plus entre les salaires des smicards et ceux des autres salariés.

