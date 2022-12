Augmentation du SMIC : suit-elle vraiment l’inflation ?

Au 1er janvier 2023, le SMIC va augmenter de 1,8 %, soit 30 euros brut supplémentaires par mois. Ainsi, selon les données de l'Insee, le SMIC brut devrait atteindre 1.709 euros au 1er janvier 2023. L'inflation est, quant à elle, de 6,2% sur un an, en novembre 2022, toujours selon l'Insee.

Durant l'année 2022, le SMIC a augmenté plusieurs fois, en janvier (0,9 %), en mai (2,6 %) et en août (2 %). Chaque début d'année, une augmentation a lieu selon le taux d'inflation constaté pour les 20 % de ménages aux plus faibles revenus. Des revalorisations interviennent aussi en cours d’année dès que l’inflation dépasse les 2 %, ce qui a entraîné les augmentations de mai et d'août.

En raison de la dernière revalorisation du SMIC du 1er août, la hausse des prix prise en compte pour l’augmentation automatique de janvier 2023 porte uniquement sur les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre. De janvier 2022 à janvier 2023, le SMIC brut va passer de 1.603 euros à 1.709 euros, augmentant ainsi de 6,61 % en un an. Cette augmentation du SMIC est plus forte que l'inflation sur un an du mois de novembre 2022, qui est de 6,2 %.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info