Guerre en Ukraine : comment aider les Ukrainiens depuis la France ?

Depuis le 24 février dernier, le monde est sous le choc. Vladimir Poutine, sous le couvert "d'une opération militaire" a ordonné l'invasion de l'Ukraine. Depuis ce jour, l'offensive a 352 morts côté civils, dont 14 enfants, côté ukrainien.

Sur les réseaux sociaux, les internautes utilisent massivement le #StandingWithUkraine accompagné de l'emoji du drapeau ukrainien pour soutenir virtuellement les victimes de cette guerre. Et plus concrètement, associations, mairies et ONG (comme Médecins du monde, Le Secours populaire) mettent en place des collectes pour aider sur place les réfugiés.

Vous pouvez ainsi faire des dons financiers ou matériels. C'est le cas sur le site de l'association Aide médicale caritative (AMC) France - Ukraine qui recherche du matériel médical et des véhicules sanitaires de secours. Vous pouvez aussi donner des habits et des sacs de couchage.



Les Maires de France appellent aussi à la solidarité dans un communiqué et partagent un lien qui recense "les besoins immédiats en produits médicaux". À Strasbourg, les avocats mettent en place des collectes de biens de première nécessité. "Il y aura un box de collecte à l'entrée de l'Ordre, qui permettra aussi aux particuliers de déposer des médicaments. C'est une manière comme une autre de soutenir les victimes de guerre en Ukraine", explique Tiffany Conein, vice bâtonnier de l'Ordre, au micro de RTL.

Par ailleurs, RTL et M6 se mobilisent aux côtés de la Fondation de France pour soutenir la population ukrainienne. Il est possible de faire un don : soit en ligne sur le site internet, soit par chèque à l'adresse : Fondation de France - Solidarité avec les Ukrainiens 60 509 CHANTILLY CEDEX

Il est possible d'accueillir des réfugiés

Selon notre sondage Harris Interactive pour RTL et M6, 42% des Français interrogés se disent "tout à fait favorables" à l'accueil de réfugiés ukrainiens en France. Par ailleurs, le site de la mairie de Lille a lancé un appel pour l'accueil de familles.

À Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, le maire François Blanchet, qui est aussi le président d'une association humanitaire, a mobilisé des familles françaises. "On a la chance d'avoir un réseau de familles d'accueil en France, donc on est en prêt. En Vendée, on a une cinquantaine de familles qui se sont portées volontaires de façon spontanée. On a beaucoup de familles, de gens qui veulent aider (...) Tout le monde s'identifie et a envie de faire quelque chose", confie-t-il au micro de RTL.