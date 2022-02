Des sanctions et l'accueil des réfugiés. Selon notre sondage Harris Interactive pour RTL et M6, 79% des Français sont favorables à ce que la France accueille les réfugiés ukrainiens, dont 42% qui déclarent être "tout à fait favorables".

Les ministres européens de l'Intérieur se sont réunis ce dimanche en urgence à Bruxelles pour organiser l'accueil des Ukrainiens fuyant l'offensive russe. La possibilité de leur accorder une protection temporaire automatique était aussi au menu des discussions. Selon Gérald Darmanin, il s'agit "d'abord" de les accueillir "le mieux possible en Pologne et dans les pays voisins, voir comment on peut les aider de façon humanitaire (...) et puis voir comment, en Europe, on peut leur apporter cette protection" prévue dans le cadre d'une directive de 2001.

Quant à l'envoi de forces armées françaises, 63% des Français interrogés y sont opposés, selon notre sondage. Dans le détail, 33% se disent y être "plutôt opposés" et 30% "totalement opposés".

Les Français favorables à l'accueil de réfugiés ukrainiens Crédit : Sondage Harris Interactive pour RTL et M6

En France, François Bayrou a mis en garde contre la menace d'une "guerre nucléaire", lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI. Le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari a, quant à lui, annoncé que la France va fermer son espace aérien "aux avions et compagnies aériennes russes" à compter de ce dimanche soir.

La mise en alerte de la "force de dissuasion" nucléaire russe représente une escalade "inacceptable". Les États-Unis ont dénoncé la pression de Vladimir Poutine, ce dimanche, accusant le président russe de "fabriquer des menaces qui n'existent pas".