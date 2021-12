Faute d'accord entre la direction et les syndicats, ces derniers avaient annoncé maintenir la grève prévue ce week-end dans le Sud-Est et avait annoncé en début d'après-midi un trafic "fortement dégradé".

Ce mercredi soir, Christophe Fanichet, le PDG de la SNCF annonce qu'un train sur deux circulera normalement vendredi dans le Sud-Est. "C'est scandaleux", s'est indigné Christophe Fanichet lors d'une conférence de presse. "Ce qu'on souhaite, c'est que les Français puissent voyager", a-t-il ajouté. Les prévisions de trafic pour samedi et dimanche, les deux autres jours visés par cet appel à la grève, seront publiées ultérieurement, quand le nombre de grévistes sera connu. Sur l'axe TGV Atlantique, aussi concerné par un préavis de grève, le trafic sera "quasi normal" vendredi", a estimé le PDG de la SNCF.

Cette grève devrait perturber plus de 100.000 personnes. En cas d'annulation, les voyageurs recevront un message sur le téléphone. Et si votre train est supprimé, votre billet sera remboursé et vous recevrez un chèque, en plus du remboursement, de la valeur de votre billet.

Pour rappel, trois syndicats, Sud-Rail, la CGT et l'UNSA, réclament une augmentation des salaires, une prime Covid et de meilleures conditions de travail. Des revendications matérialisées lundi par Fabien Villedieu, délégué syndical Sud-Rail sur RTL. "Cela fait 8 ans que les salaires sont bloqués. On a aussi un contentieux sur la question de la Covid-19, parce que la SNCF nous avait assurés dès mars 2020 qu'on recevrait une prime, mais on n'en a pas vu la couleur." Pourtant, le PDG assure que des gestes financiers ont été faits en direction des cheminots : une prime de 900 euros pour les conducteurs et les contrôleurs en 2021, 550 euros par an les années suivantes. Une réponse qui n'a visiblement pas trouvé écho auprès des syndicats.