SNCF : comment se concrétise le grand retour des trains de nuit

Le sujet du jour. Nous sommes nombreux à avoir des souvenirs un peu anciens de train de nuit. Des cabines défraichies et bondées, avec jusqu’à 6 couchettes où hommes et femmes sont mélangés. Il y a quelques mois, il ne restait que 2 liaisons en service : Paris-Briançon et Paris-La Tour de Carol, dans les Pyrénées Orientales.



Pourquoi on en parle ? Le train de nuit reliant Paris à Lourdes, en passant par Tarbes, vient d'être relancée. Surnommé la Palombe bleue, c'est la deuxième ligne à reprendre du service en quelques mois, le Paris-Nice ayant été relancé en grande pompe au printemps dernier. Comment expliquer ce nouvel élan pour les trains de nuit ? Comment va-t-il se concrétiser ?



L'analyse. "Ce qui a changé c'est le confort. Les rames ont été complètement rénovées, et certains avantages sont apparus comme la wifi. On peut régler le chauffage de manière efficace depuis sa cabine et il a des prises électriques pour tous les passagers", explique Nathan Bocard, journaliste à RTL, qui a fait le trajet de dix heures entre la capitale et les Hautes-Pyrénées.





