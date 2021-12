C'est une petite révolution pour la SNCF. Le site Oui.SNCF va changer de nom pour s'appeler SNCF Connect dès le mois de janvier, a indiqué la SNCF dans un communiqué.

Cette nouvelle application devrait faciliter la vie des 11 millions de clients qui ont acheté un billet durant les douze derniers mois. L'objectif est de réunir en une seule application Oui.SNCF et l'Assistant SNCF, le site d'information des voyageurs.

Concrètement sur cette nouvelle application, il sera possible d'acheter toutes sortes de billets, comme ceux des TGV INOUI, OUIGO, Intercités, TER, etc, de souscrire aux abonnements de la SNCF et même d'acheter les billets des transports publics d'Ile-de-France. Il sera également possible de rechercher son itinéraire du premier au dernier kilomètre, de bénéficier des informations en temps réel et d'échanger avec un conseiller

sur les conditions d'échanges et d'annulations.

Sur cette nouvelle application, les voyageurs ne pourront pas acheter de billets grandes lignes des concurrents de la SNCF. Mais la SNCF compte intégrer les offres TER de ses concurrents.