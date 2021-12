INVITÉ RTL - SNCF : "La balle des dans le camp de la direction" pour éviter la grève, estime les syndicats

Plusieurs syndicats ont déposé un préavis de grève dans le sud-est de la France pour ce week-end. Ils réclament une prime Covid et des augmentations de salaire. 7 cheminots sur 10 ont déjà annoncé leur intention de faire grève.

Fabien Villedieu, délégué syndical sud-Rail confirme sur RTL que "ce préavis des grèves concerne la rémunération des cheminots et des salariés en général". "La balle est dans le camp de la direction", estime le syndicaliste qui lance un message à la SNCF pour faire infléchir cette grève. "On a un contentieux sur les salaires. Cela fait 8 ans que les salaires sont bloqués. Mais on a aussi un contentieux sur la question de la Covid-19, parce que la SNCF nous avait assuré dès mars 2020 qu'on recevrait une prime, mais on n'en a pas vu la couleur."

Se mettre en grève lors de la période de Noël est un réel risque pour les cheminots, notamment vis-à-vis des Français dans cette période très attendue. Mais Fabien Villedieu estime que cette période "n'est pas une excuse pour ne pas le faire. On s'est quand même posés la question et on a décidé de se mettre pour des revendications simples que tous les Français peuvent comprendre : une hausse des salaires et de meilleures conditions de travail".