publié le 25/12/2018 à 20:00

En ce jour de Noël, le pape François a prononcé sa sixième bénédiction urbi et orbi depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre du Vatican. Un message placé cette année sous le signe de "fraternité" entre les hommes. "Une fois par an, le pape a la plus grande tribune du monde pour parler. (…) Il s’en sert et veut vraiment aider les gens à se rapprocher", explique au micro de RTL, Caroline Pigozzi, grand reporter à Paris Match et spécialiste du Vactican.





Selon elle, il est dans l’ADN du pape François d’alerter les croyants sur les affres du monde. "Il y a les conflits armés, mais il aborde aussi le problème des migrants qui est un drame absolu et qui est le sujet de sa vie. Il ne peut pas s’empêcher d’en parler, de marteler ce sujet", affirme Caroline Pigozzi.

"C’est une douleur personnelle de se dire que les gens ne sont pas chez eux, qu’il y a la guerre dans leur pays. Donc il veut servir à dénoncer cela, et pas seulement prier la sainte vierge et dire hallelujah. Ce n’est pas du tout son fonctionnement", conclut-elle.