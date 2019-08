La conjonction du Soleil et de Mars pourrait indiquer qu’il y a urgence à dépenser une somme pour effectuer une réparation, vous ne pourrez pas y échapper. La nouvelle Lune est encore active et...

Le pape François regrette que "beaucoup d'espèces sont menacée par différentes causes" alors qu'elles représentent " la majeure partie de la grande variété des êtres vivants ". Dans cette vidéo qui dure une minute, on peut notamment découvrir des images prises par le célèbre photographe Yann Arthus-Bertrand, au fond des océans mais aussi à la surface.

Il appelle tous les fidèles à prier au mois de septembre pour que " les politiques, les scientifiques et les économistes travaillent ensemble pour la protection des mers et des océans", rappelant qu'ils "constituent la majeure partie de l'eau de la planète".

Le pape François élève de nouveau sa voix pour la défense de l'environnement. Dans une vidéo diffusée ce samedi 31 août sur Youtube et co-réalisée par Yann Arthus-Bertrand, le souverain pontife a rappeler combien il est important de prendre soin des océans et des mers de la planète .

VIDÉO - Environnement : le Pape appelle à mieux protéger les océans

