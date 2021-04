Douleurs thoraciques : quand le cœur n'en est pas la cause

publié le 02/04/2021 à 06:33

Le professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon se souviendra toujours de cette première consultation. Il est alors jeune médecin dans un hôpital parisien et il accueille aux urgences une jeune femme de 25 ans qui se plaint de fortes douleurs thoraciques. La description de sa douleur est très précise et lui fait penser à une angine de poitrine, même s'il a des doutes.

"C'est absolument exceptionnel de voir un malade, une femme, surtout de cet âge, avec ce genre de symptôme. Bien entendu, tout est possible en médecine, c'est pour ça qu'on ne peut pas éliminer non plus l'option de l'angine de poitrine. Ça peut exister aussi. Tout peut exister, même chez les enfants. Donc, il faut faire attention. On ne peut pas la lâcher le patient comme ça dans la nature quand il décrit aussi clairement une pathologie", explique l'ancien responsable du service de chirurgie cardio-vasculaire de l'hôpital Georges Pompidou.

Jean-Noël Fabiani-Salmon procède alors à de multiples examens pour en avoir le cœur net. Qui se révèleront tous normaux. Finalement, il est persuadé qu’elle n’a pas de pathologie liée aux coronaires. Mais la patiente, de son côté, ne va toujours pas bien. "Elle me dit 'oui, mais tout ces résultats d'examen n'expliquent pas ma douleur', ce qui est vrai, ce qui est vrai", reconnaît le médecin.

Une patiente intrigante

Longtemps, le professeur Fabiani-Salmon aura des nouvelles de cette patiente intrigante, qui continuera à consulter pour tenter de guérir sa douleur qui l’empêche de vivre normalement. Il réussira également à percer son mystère et même à la prendre en charge vingt ans plus tard, dans un autre hôpital.

S’il a souhaité partager cette histoire pour le podcast Symptômes, c’est parce qu’elle illustre combien "la médecine rend parfois modeste, très modeste", explique le professeur.

"J'ai pensé à ce cas parce que c'est un cas exceptionnel et qui m'a posé des grands problèmes de compréhension, et il a fallu que je décrypte en quelque sorte, au travers des événements, qui j'avais en face de moi. Et ça, finalement, c'est la grande question de tous les médecins. Qui a-t-on en face de soi ? Qui est ce monsieur, cette dame qui est en face de moi ? Quel est son problème ? Entre ce qu'il me dit et ce qu'il ressent vraiment ?", analyse le professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon.

>> Symptômes est un podcast qui vous emmène dans le cabinet d’un médecin confronté un jour à un cas mystérieux, à des symptômes parfois jamais vus ailleurs. Grâce à leurs intuitions parfois déterminantes, à leur savoir médical et aux progrès de la recherche, des spécialistes nous racontent comment ils ont mené une enquête pour tenter de guérir leur patient. Un podcast RTL Originals.