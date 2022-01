"Friends" : comment la série continue de rapporter de l'argent, 18 ans après son arrêt

Si la série Friends est phénoménale c'est aussi par l'argent qu'elle a rapporté et qu'elle rapporte encore. "Les producteurs et créateurs de Friends, eux, c'est normal, ils ont un pourcentage. Vous créez un truc, ça marche, vous allez toucher l'usufruit de votre travail en plus de votre salaire. Quand vous êtes acteurs, généralement vous n'avez pas de pourcentages, sauf s'il y a un succès (...) et comme les acteurs de Friends étaient solidaires les uns avec les autres, c'était : 'si nous n'avons pas quelque chose, on se barre", démarre Alain Carrazé, journaliste spécialisé dans les séries, au micro de Jour J.

"Les acteurs ont commencé avec un salaire de 22.000, 25.000 dollars par épisode, ce qui est un salaire normal pour un comédien qui n'est pas une superstar. À partir d'un certain nombre d'années, c'est passé à 70.000 dollars par épisode, car ils ont renégocié avec leurs agents. Ensuite, à partir d'un certain moment, on est arrivé à 100.000 dollars par épisodes et arrivés à la saison 9 ils étaient à un million de dollars par épisodes", poursuit Alain Carrazé.

"Il faut bien comprendre que Friends aux États-Unis sur NBC, à elle toute seule, la série de 30 minutes le jeudi soir, représentait 40% des bénéfices de la chaîne", ajoute le spécialiste. Mais, alors, l'arrêt de Friends a dû être une catastrophe pour la chaîne ? demande Flavie Flament. "Une catastrophe absolue !", lui répond Alain Carrazé. "D'ailleurs, Friends aurait dû s'arrêter à la saison 9, mais tous les acteurs et tous les producteurs en avaient marre et c'est la chaîne qui les as suppliés de continuer une saison de plus", révèle-t-il.

Pourquoi la série s'est donc arrêtée ?

"Tout le monde a décidé d'arrêter : les comédiens, les producteurs et d'ailleurs encore à ce jour, que ce soit les comédiens et les créateurs, ils refusent de tourner le moindre épisode", conclut le spécialiste. Aujourd'hui, les acteurs de Friends touchent encore 20 millions de dollars de royalties par an. "C'est surtout lié au fait que la série est constamment rediffusée, sur les chaînes de télévision du monde entier", conclut Alain Carrazé.

Tous les jours dans Jour J, de 20h à 21h sur RTL, Flavie Flament vous fait découvrir les grands moments d’actualité qui ont marqué la mémoire collective.