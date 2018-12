et Claire Gaveau

publié le 14/12/2018 à 07:50

Malgré les différents appels à ne pas manifester samedi 15 décembre, l'exécutif et les forces de l'ordre se préparent à une nouvelle journée de mobilisation alors que les "gilets jaunes" veulent mener leur acte 5.



Dans ce contexte difficile, et quelques jours après l'attentat de Strasbourg, la préfecture de Paris souhaite faire face à toutes les situations. "Nous allons déployer un dispositif assez semblable à celui de la semaine passée à la fois en ressources, en puissance et en stratégie, assure Michel Delpuech au micro de RTL. Nous le faisons en lien extrêmement étroit avec Christophe Castaner".

Pour le préfet de Paris, l'idée est de "se préparer à la situation qui pourrait être la pire". "La semaine passée, nous avons plutôt bien maîtrisé l'aspect 'gilets jaunes' mais nous avons assisté à des scènes de casse et de pillage par des délinquants. Notre objectif sera de mieux maîtriser ce phénomène", dit-il appelant à "reconduire, adapter et améliorer" le dispositif.

8.000 personnes encore mobilisées

C'est pourquoi, 8.000 personnes, que ce soient des forces lourdes et des éléments mobiles, seront une nouvelle fois mobilisées samedi 15 décembre alors que les 14 blindés de la gendarmerie seront également réquisitionnés. "Notre stratégie, c'est une adaptation permanente. Les mots-clés sont quadrillage, mobilité et réactivité".



Malgré tout, à la différence de la semaine dernière, les rues de la capitale pourraient être davantage animées alors que Michel Delpuech refuse de "tomber dans une logique de Paris ville morte". "Ce serait se mettre à genou face à l'agitation", a-t-il conclu.