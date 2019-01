Violences policières : une polémique "inévitable et légitime" juge Duhamel

publié le 28/01/2019 à 20:39

Cette polémique était inévitable et légitime à partir du moment où on déplore un blessé grave, qu'il s'agisse d'un policier ou d'un manifestant. Il y a deux enquêtes qui ont été lancées, on verra ce qu'il en ressortira. À propos des violences policières et du maintient de l'ordre, il y a beaucoup de questions légitimes qui peuvent être posées.



À propos du type d'armes utilisées, on sait que les lanceurs de balles de défense ou les grenade de désencerclement sont dangereux et qu'il y a des discussions sur leur emploi. Il y a aussi une discussion sur la formation des personnels. Les gendarmes et les CRS sont formés à faire face aux manifestants. Mais il y a des policiers qui sont utilisés parce qu’on a besoin d'eux dans les circonstances actuelles mais qui n'ont pas eu des formations équivalentes.



Les "gilets jaunes" portent une responsabilité importante car il choisissent le jour, le lieu et le climat des manifestations. On sait très bien que la plupart des "gilets jaunes" ne sont pas violent mais qu'il y a des "gilets jaunes" violents.

Par rapport à la violence contre la presse, on n'a rien connu de tel depuis la fin de la guerre d'Algérie. On en voit toutes les formes, des journalistes menacés, molestés. C'est assez paradoxal voir même ingrat, parce qu'on ne peut pas dire que les journalistes n'aient pas rendu compte de ce qui s'est passé, n'aient pas laissé leur place aux "gilets jaunes".