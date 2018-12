et Alain Duhamel

publié le 14/12/2018 à 09:36

Comment se sortir de la crise des "gilets jaunes" ? La recette miracle, l'exécutif aimerait bien la connaître. Il peine en effet à satisfaire les manifestants malgré les multiples annonces du chef de l'État datant de lundi 10 décembre. Parmi elles, la hausse du Smic de 100 euros ou encore la suppression de la CSG pour les petites retraites.



Pour Alain Duhamel, il peut apporter deux réponses : "La première c'est que les mesures annoncées soient mises en oeuvre tout de suite, et surtout que le dialogue qui est annoncé s'engage vraiment".

Éric Zemmour estime lui tout simplement que "le quinquennat d'Emmanuel Macron est mort". "Non pas qu'il soit renvoyé ou chassé de l'Élysée mais le mandat sur lequel il avait été élu, c'est-à-dire 'on réforme pour se faire bien voir des Allemands, ils nous donneront en échange des concessions sur la zone euro', tout cela, il s'est planté", affirme le polémiste. "Il s'est planté avec les Allemands et il s'est désormais planté avec le déficit budgétaire", poursuit-il, en concluant que le quinquennat du chef de l'État était "dans une impasse".