publié le 14/12/2018 à 08:47

La ligne rouge au gouvernement, c'est l'interdiction pure et simple. "On tient à la liberté de manifester", confie un proche du Président. L’exécutif sait bien que cela ne suffirait pas à décourager les plus motivés. "Mais, les manifestations pourraient quand même être interdites", poursuit un conseiller, dans un cas très précis : si la sécurité des Français est en danger.



La position du gouvernement est ambiguë et elle évolue surtout de jour en jour. Mercredi matin, Nicole Belloubet la Ministre de la Justice, assure que le mouvement doit cesser. Quelques heures plus tard, au Conseil des Ministres, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, la recadre. "Ce n'est pas à nous de dire si un mouvement doit cesser ou non" a-t-il déclaré.

Jeudi, nouvelle évolution, Benjamin Griveaux appelle les "gilets jaunes" à être "raisonnables" après l'attentat et à "ne pas manifester". Et dans l'opposition, c’est "restez chez vous, c’est mieux...mais allez manifester si vous voulez". En fait, personne dans l'opposition ne veut endosser le rôle de celui qui dit aux "gilets jaunes" de renoncer. "Les députés ont peur des gilets jaunes" se désole un parlementaire... "ils n'osent rien leur dire."

Le plus

La crise des "gilets jaunes" a donné des ailes à François Bayrou, lui qui pousse depuis des mois pour un tournant social. Jeudi, il s’est confié à l'AFP, il propose de réaffecter les milliards de baisse de charges vers les salaires les plus modestes. "Il veut la place d'Édouard Philippe" s'amuse un parlementaire de la majorité.