GHB : comment lutter contre ce fléau ?

Le GHB, plus communément appelé la drogue du violeur, est le fléau des soirées. Boîte de nuit, bar, restaurent, appartement, le GHB est présent partout et dans toutes les sphères. Cette drogue est incorporée à une boisson et est incolore, inodore et indolore. Elle se présente aussi sous forme de poudre ou de gélule.

Lorsqu'une personne a été droguée au GHB, les symptômes ressemblent à ceux d'une personne qui aurait beaucoup trop bu : ralentissement de la respiration, nausées et vomissements, somnolence et perte de conscience, perte de la coordination des mouvements… Il est donc difficile de reconnaître une personne droguée à son insu d'une personne qui aurait beaucoup trop bu. Il est donc nécessaire d'être vigilant pour être en mesure de reconnaître son état et l'état des personnes avec qui l'on est.

Même si on redouble de vigilance, il est très simple de mettre du GHB dans un verre. Pour s'en protéger, il existe des accessoires qui permettent de minimiser le risque.

Comment l'éviter ?

Il existe par exemple des capuchons anti-drogue, qui protège contre le GHB, mais aussi toutes les autres drogues. Vous pouvez également vos fabriquer le vôtre si vous avez des talents en couture, avec un simple bout de tissus et un élastique. Il est important de laisser un trou pour y glisser une paille.

Il existe aussi des pailles anti-GHB. À Nantes, des étudiantes ont imaginé une version de cette simple tige creuse qui pourrait sauver des vies. En plus, cette paille n'est pas en plastique, mais en acier inoxydable, et est donc réutilisable. À l'intérieur de celle-ci se trouve un arceau jaune clair qui devient vert foncé au contact de la drogue. Ce changement de couleur rapide se ferait grâce à la même technologie présente dans les tests de grossesse ou les tests anti-covid : lorsque la molécule recherchée est détectée, une couleur prédéfinie apparaît. Le seul désavantage, c'est que cette paille n'est sensible qu'au GHB.

Un vernis à ongles a été développé et ouvert à la vente en 2017. Ce dernier change de couleur au contact du GHB, mais aussi d'autres drogues plus simple à se procurer comme l'ecstasy, ou la Kétamine. Grâce à ce concept développé par une étudiante en ingénierie de l'Université d'Etat de Caroline du Nord, il suffit de tremper son ongle verni dans un verre pour savoir si de la drogue a été mise dedans. Ce vernis à ongle fonctionne sur le même principe que la paille. Ces vernis sont disponibles en plusieurs couleurs, qui virent toutes au noir en contact de drogue.

Que fait l'Etat pour lutter contre le GHB ?

Le 15 février 2022, le gouvernement a lancé un plan de lutte contre le GHB, en collaboration avec l'UIH (l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie). Présenté par Marlène Schiappa, ce plan prend la forme d'affiches disposées dans les toilettes des bars, boîte de nuit et restaurants "parce que c'est un endroit où on est isolé dans les bars et discothèques." Sur ces grands pans orange sont écrites les questions "Ton ami(e) a été drogué(e) ?", "Tu penses avoir été drogué(e) ?",avec un QR code qui renvoie directement vers un tchat privé anonyme avec un policier ou un gendarme. "Peu importe l'heure, le tchat gratuit peut être activé jour et nuit, sans décliner son identité", précise Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur, chargée de la Citoyenneté.

Après de nombreuses campagnes sur les réseaux sociaux, comme #balancetonbar, certains professionnels de la restauration redoublent de vigilance pour éviter que des drogues circulent dans leur établissement, et ont appris que si certains de leurs clients n'étaient plus tenables, ce n'était pas toujours à cause d'une consommation d'alcool démesurée.

Poster de la campagne anti GHB Crédit : Ministère de l'Intérieur

Que faire si on pense avoir été drogué.e ?

Si vous n'êtes pas dans votre état normal, que ce soit à cause du GHB ou d'une autre drogue, il est important de vous faire raccompagner chez vous par une personne de confiance. Le mieux est tout de même d'être accompagné.e à l'hôpital, ou des tests pourront être faits pour savoir si vous avez bien ingéré une drogue et laquelle. Une personne en charge d'une victime doit également faire attention aux vomissements, si la personne ne tient plus debout, il faut la mettre en position latérale de sécurité (PLS).



Si vous attendez trop longtemps avant de faire ces tests, le GHB aura totalement disparu de votre corps. La drogue du violeur disparaît du sang en moins de huit heures et des urines en douze heures. Passé ce court laps de temps, les tests toxicologiques sont moins accessibles : il faut se rendre dans un institut médico-légal où une mèche de cheveux pourra être analysée, les cheveux gardant des traces de GHB pendant six à huit semaines.



Si vous n'avez aucun souvenir d'une partie de votre soirée, ce qui est très fréquent lorsqu'on ingère une surdose de GHB, et que personne n'est en capacité de vous dire ce que vous avez fait ou où vous étiez, faites des examens médicaux pour vérifier que vous n'avez pas été victime d'agression.