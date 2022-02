Loire-Atlantique : enquête ouverte après des suspicions de GHB dans des discothèques

Une dizaine de jeunes femmes ont eu des malaises, souffert de vertiges et de nausées, après avoir été "piquées" avec une aiguille dans des boîtes de nuit de Nantes (Loire-Atlantique) et des environs, dans la nuit de jeudi 24 à vendredi 25 février.

Après trois plaintes, le parquet de Nantes a lancé un appel à la vigilance et demandé aux victimes de se manifester le plus rapidement possible auprès des forces de l’ordre, notamment pour réaliser au plus vite des analyses, annonce Le Parisien. Une enquête a été ouverte pour "administration de substances nuisibles à la santé" et confiée à la sûreté départementale.



"Certaines jeunes femmes présentent des vertiges, juste après avoir senti comme une piqûre" à la cuisse, au bras ou à l’épaule, a expliqué le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul. Elles ont été prises en charge par les équipes d’un établissement situé sur l’île de Nantes, précise Ouest-France.



Le 15 février, à la veille de la réouverture des discothèques, le gouvernement a lancé un plan national de lutte contre le GHB, la "drogue du violeur" généralement versée dans les verres. "L'usage de la 'drogue du violeur' constitue désormais une circonstance aggravante en matière de viol et d'agressions sexuelles", a insisté le ministère de l'Intérieur.