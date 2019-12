publié le 09/12/2019 à 11:20

La loi anti-gaspillage, pour une économie circulaire, va être débattue à L'Assemblée nationale à partir de ce lundi 9 décembre. Elle vise à favoriser l'économie sociale et solidaire, et à deux semaines de Noël, l'industrie du jouet est un exemple de secteur à repenser, notamment à cause de la quantité de déchets qu'elle produit.

"L'industrie du jouet est très productrice de déchets. Il y a 100.000 tonnes de déchets qui sont produits par ces jouets en France, chaque année. Donc il y a nécessité de les réemployer, de leur donner une seconde vie", explique Claire Tournefier, fondatrice de l'association Rejoué. Cette dernière collecte, reconditionne et revend ces jouets, en faisant travailler des personnes qui étaient éloignées de l'emploi.

L'association récolte 65 tonnes de jouets, et a déjà du mal à gérer cette infime partie de l'ensemble des déchets de cette industrie. "C'est un gâchis phénoménal, alors qu'il y a des enfants pauvres en France", plaide l'invitée de RTL. Le secteur du jouet pèse 80 milliards d'euros par an dans le monde.