Le rétablissement du jour de carence pour la fonction publique territoriale avait généré une belle polémique en 2018. L’étude annuelle du courtier Sofaxis sur l’absentéisme dans les collectivités territoriales fait un premier bilan. La mesure n’a pas éradiqué le petit arrêt maladie mais l’a très clairement réduit à la taille XXS puisque leur fréquence a chuté de 19% entre 2017 et 2018. Néanmoins, elle est encore de 58 arrêts pour 100 agents. En revanche, le nombre d’arrêts de plus de 15 jours lui est en hausse de 28%.

Si l’on garde en mémoire la première expérience du genre quand Nicolas Sarkozy avait supprimé la prise en charge du premier jour d’arrêt on note que déjà que les absences avaient enregistré un coup de frein notable. Il y a donc manifestement un lien de cause à effet dans ce dossier puisque l’inversion de cette décision par François Hollande avait dès 2014 relancé l’absentéisme.

Le gouvernement Philippe ne reviendra donc pas sur le principe du jour de carence. Ce dispositif semble de plus en plus efficace : le nombre d’absence de 24 heures est en chute libre (-46% par rapport à la période 2014-2017). Mieux encore, le nombre de fonctionnaires qui ont déclaré plus de quatre arrêts a aussi reculé de 40%.

Tout cela est donc positif à une réserve près mais elle est de taille : si on s’absente moins, on s’absente beaucoup plus longtemps. Le nombre d’arrêts de plus de 15 jours est en hausse d’un tiers avec une durée moyenne spectaculaire de 57 jours.

Comment ce phénomène s'explique-t-il ?

Tout d'abord, les fonctionnaires veulent amortir le coût de la première journée d’absence, selon l'INSEE. Ensuite, la majorité des fonctionnaires territoriaux occupent des postes plus physiques que dans l’administration d’État, ce qui pèse naturellement sur leur état de santé.

Si le jour de carence fait le job pour les petites absences parfois ambiguës, il ne peut occulter la nécessaire amélioration des conditions de travail de tous ceux qui occupent des postes physiques. Sans action sur ce terrain, les agents territoriaux vont continuer à cumuler les arrêts longue durée.

