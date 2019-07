publié le 01/07/2019 à 19:25

À la suite de l’épisode caniculaire, les épreuves du brevet ont été reportés aux 1er et 2 juillet 2019 en métropole, à La réunion et à Mayotte. C’est avec l’épreuve de français que les candidats des séries générale et professionnelle ont démarré aujourd'hui la session d’examen.

Le brevet est composé de cinq épreuves. Les collégiens passeront une épreuve de 3 heures de français, une épreuve de 2 heures de mathématiques et une de la même durée en histoire-géographie-enseignement moral et civique, ainsi qu’une épreuve de sciences d’une heure. Le tout est noté sur 400 points, qui s'ajoutent à 400 points de contrôle continu.



L’épreuve de français du brevet, notée sur 100 points, se décompose en plusieurs parties : une partie grammaire et compétences linguistiques, et compréhension et compétences linguistiques, une partie dictée et une partie rédaction.



Extrait du corrigé de la partie 1

Pour la première partie de l’épreuve, les deux œuvres de référence dans le corpus étaient un extrait de Le Premier Homme (1994) d’Albert Camus, et une photographie de Robert Doisneau La Voiture Fondue (1944).



Voici quelques-unes des réponses attendues dans cette première partie :



Question 1 :

a/ Le groupe complément d’objet de "savourait" est : "l’unique friandise chaude et parfumée d’huile forte qu’il leur laissait".

b/ "L’usage était alors qu’il offrit une frite à chacun des camarades, qui la savourait religieusement."

c/ "d’huile forte" : nature : groupe nominal prépositionnel

"qu’il leur laissait" : nature : proposition subordonnée relative

deux autres possibilités : "chaude" ou "parfumée" : nature : adjectif qualificatif



Question 2 :

"Dès que le festin était terminé, une fois que le plaisir et la frustration étaient aussitôt oubliés, c’était la course vers l’extrémité ouest de la plage."

Autres possibilités de conjonctions de subordination temporelles :

- "aussitôt que",

- "lorsque".



Question 3 : réécriture du passage

"Si par hasard deux d’entre eux avaient la pièce nécessaire, ils achetaient un cornet, avançaient gravement vers la plage, suivis du cortège respectueux des camarades et, (...), plantant leurs pieds dans le sable, ils se laissaient tomber sur les fesses, portant d’une main leur cornet bien vertical et le couvrant de l’autre."

La dictée quant à elle était aussi un extrait de l’œuvre du corpus d’Albert Camus.



Extrait du corrigé de la partie 2

La deuxième partie du sujet était un travail de rédaction. Deux choix étaient proposés aux candidats :



- un sujet d’imagination, dans lequel un des enfants de la photographie de Robert Doisneau est devenu adulte, et raconte, à la manière d’Albert Camus, les jeux de son enfance.

- un sujet de réflexion, autour de ce que la découverte de la vie des personnages fictifs ou réels de la littérature, du cinéma ou d’autres œuvres artistiques peut nous apporter.



Voici certains éléments de réponses qui pouvaient être mentionnés dans la réponse :

- des éléments de savoir historique, géographique, scientifique, littéraire

- des éléments d’imagination : la découverte de certains univers des personnages nous permet de nous évader et de développer notre sens de l’imagination

- des éléments sentimentaux : l’art et le fait de découvrir la vie de certains personnages peuvent être une invitation à ressentir de la compassion et de l’empathie



