publié le 29/06/2019 à 16:23

Dans le Var, des fonctionnaires territoriaux perçoivent encore leur salaire depuis plus de 25 ans alors qu'ils sont sans affectation. C'est ce que révèle un rapport de la Chambre régionale des comptes, révélé par Var Matin.

Une trentaine de fonctionnaires territoriaux du Var seraient concernée. La Chambre régionale pointe du doigt le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du département du Var, qui gère ces agents dit "fantômes", et demande de mettre fin à cette pratique qui représente "un coût de plus d’un million d’euros par an pour les finances publiques locales".

Pour la plupart d'entre eux, ils ont perdu leur affectation après la privatisation des services de l’eau à Toulon et des déchets à La Seyne. Les agents n’ont pas été reclassés depuis, et sont payés par les communes pour qui ils travaillaient à l’époque.

Le Centre de gestion épinglé pour ses pratiques

La Chambre régionale des comptes a découvert que le Centre de gestion présentait volontairement, chaque année, un budget en déficit, pour pouvoir continuer à payer ces agents sans emploi. Elle dénonce également une surestimation systématique des dépenses de fonctionnement et d'investissement.

Les agents sont, eux aussi, mis en cause puisque certains sont soupçonnés d'attendre avant de faire valoir leur droit à la retraite. "Une part importante de fonctionnaires momentanément privés d'emploi ne demande pas leur admission à la retraite dès l'obtention de l'âge légal de départ, mais attend bien souvent la limite d'âge, restant de ce fait à charge encore plus longtemps pour le Centre de gestion", dénonce le rapport.