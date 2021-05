Finale de la coupe d'Europe de rugby : les terrasses fermées dès 19h à Toulouse

publié le 21/05/2021 à 07:31

À la veille de la finale de la Champions Cup, qui opposera le Stade Toulousain au Stade Rochelais, samedi 22 mai à Twickenham (17h45), le maire de la ville rose, Jean-Luc Moudenc (LR) s'est justifié concernant la décision de ne pas fêter un éventuel titre dans les rues de Toulouse, avec le centre-ville qui reprendra des airs de couvre-feu dès 19h puisque les terrasses seront fermées et la place du Capitole barrée dès 19h.

"Ce sont évidemment des mesures impopulaires mais quand on est en responsabilité, on n'est pas là pour se faire applaudir tous les jours. Il faut avoir un peu de courage et prendre des décisions parfois difficiles" a souligné l'édile, qui soutient cette décision préfectorale.

Si ces mesures, qui interviennent seulement quelques jours après la réouverture des terrasses, sont un coup dur pour le secteur de la restauration, Jean-Luc Moudenc affirme que "beaucoup d'entre eux m'ont dit qu'ils n'y arriveraient pas s'il n'y avait pas de mesures restrictives car ils seraient débordés".

"Une majorité de nos concitoyens et notamment toulousains seront dans le respect de ce que le préfet a décidé mais on sait aussi que d'autres, malheureusement, voudront s'en affranchir" a-t-il également indiqué, en précisant que "le préfet a obtenu des renforts (policiers)".