publié le 02/05/2021 à 10:38

C'est jour de fête à La Rochelle pour les amateurs de rugby qui sont nombreux à supporter les jaunes et noirs. Ce club, qui est l'un des plus anciens de France, se qualifie pour la première fois en demi-finale de la grande coupe d'Europe. Le rêve des Rochelais : rejoindre Toulouse pour une finale 100% française le 22 mai prochain.

Vincent Merling, président discret du Stade Rochelais, se veut "très prudent" pour le match qui opposera les jaunes et noirs à Leinster ce dimanche 2 mai. Toutefois, le président du club fait également part d'"une grande excitation et une envie forte d'en découdre". "On a hâte d'être à 16h cet après-midi, mais avec beaucoup de sérénité, parce que finalement ce n'est que du bonheur à prendre. Le club n'est pas en danger, le club n'a qu'une récompense à aller chercher, peut-être une étoile dans une quinzaine de jours, la première", se laisse-t-il à espérer.

Mais l'affaire ne sera pas mince pour le Stade Rochelais qui devra faire face à la puissante équipe irlandaise de Leinster. "Il y a beaucoup de sérénité, on n'a rien à perdre tout à gagner face à cette grande équipe, mais c'est beaucoup d'honneur et un grand bonheur de la fierté de les recevoir".