publié le 03/05/2021 à 00:11

La Rochelle rejoint le Stade toulousain en finale de la Coupe d'Europe. Les Maritimes ont dominé les Irlandais du Leinster (32-23) ce dimanche, en Charente-Maritime. C'est la sixième confrontation entre clubs français à ce niveau de la compétition.

La dernière finale entre clubs français remonte à 2015, lors du succès de Toulon devant Clermont (24-18) à Twickenham. Depuis, aucune équipe française n'a remporté le trophée.

Les Rochelais ont fait craquer le Leinster dans le dernier quart d'heure avec des essais du troisième ligne du XV de France Grégory Alldritt et du deuxième ligne australien Will Skelton. Le Leinster a aussi inscrit deux essais, mais l'ouvreur néo-zélandais de La Rochelle Ihaia West a pesé dans la victoire des Jaunes et Noirs avec un drop et un 7/8 devant les perches.

La Rochelle vivra donc sa première finale dans la compétition le 22 mai prochain à Twickenham au Royaume-Uni. Le Stade toulousain, qui jouera sa première finale depuis 2010 et sa victoire devant Biarritz (21-19), aura l'occasion de gagner un cinquième titre et ainsi de battre le record dans la compétition. Avec le Leinster, les Rouge et Noir détiennent jusqu'ici le record, puisqu'il a remporté ses quatre titres entre 2009 et 2018.

La finale de la Coupe d'Europe va permettre aux deux meilleures équipes actuelles du Top 14 de s'affronter. Le Stade toulousain est leader avec cinq points d'avance sur son dauphin Rochelais, qui a un match en moins.