Fin de vie : "Je n’arrêterai pas ce combat" déclare Alain Cocq sur RTL

publié le 13/09/2020 à 10:25

Alain Cocq va poursuivre son combat. La semaine dernière, ce patient, atteint d'une maladie incurable, décidait de ne plus se soigner et de ne plus se nourrir pour faire valoir son droit à mourir dans la dignité.

Mais après avoir passé trois jours sans rien ingérer, Alain Cocq a finalement décidé de reprendre un traitement et de s'engager encore plus dans son combat qu'il veut placer au cœur des préoccupations dans le cadre de la campagne pour 2022.

Aujourd'hui, il pense à rentrer chez lui avec, en tête, une mission à accomplir. "Cela ne veut pas dire que j'ai renoncé à vouloir mourir dans la dignité, affirme Alain Cocq au micro de RTL. Ce que je peux faire, c'est m'engager après quelques mois de repos, à ce que chaque candidat à l'élection présidentielle donne sa position par rapport au droit à mourir dans la dignité."

Alain Cocq est bien décidé à demander à chaque candidat à la présidence de la République s'il ou elle est pour ou contre le droit à mourir dans la dignité. "Je n’arrêterai pas ce combat, insiste-t-il. Je suis condamné".