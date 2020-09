Alain Cocq fortement déshydraté au 3e jour de l'arrêt de ses traitements

publié le 07/09/2020 à 17:52

Vendredi 4 septembre au soir, Alain Cocq, qui souffre d'une maladie incurable, a interrompu tout traitement et alimentation, dans le but de se laisser mourir. Ce lundi 7 septembre, le Dijonnais de 57 ans connaît une déshydratation importante et des pertes momentanées de conscience, a rapporté sa mandataire à l'AFP.

"Comme il a arrêté de s'alimenter, il a vomi toute la journée hier (dimanche) et souffre d'une déshydratation importante. Il alterne les phases de conscience et d'inconscience", a rapporté Sophie Medjeberg, vice-présidente de l'association Handi-Mais-Pas-Que, désignée par Alain Cocq pour faire le lien avec les médias.

Militant depuis des années pour le suicide assisté, Alain Cocq, atteint d'une maladie incurable, avait demandé à Emmanuel Macron une assistance médicale pour mettre fin à ses jours, qui a été refusée par le président, en accord avec la loi Claeys-Léonetti. Celle-ci n'autorise la sédation profonde que pour les personnes dont le pronostic vital est engagé "à court terme".

Alors, Alain Cocq a souhaité retransmettre son agonie en direct sur Facebook pour tenter de faire évoluer la législation sur la fin de vie. Mais le réseau social a bloqué la vidéo samedi matin.

Alain Cocq se dit "serein"

Sophie Medjeberg a raconté à l'AFP que M. Cocq s'était dit malgré tout "serein" dimanche lors de leur dernier échange téléphonique. "Je compte sur toi; le combat ne doit pas s'arrêter", a-t-il exhorté. Alité à son domicile dijonnais, le malade est entouré de quatre auxiliaires de vie, ainsi que de membres de sa famille dont sa soeur et des amis très proches.