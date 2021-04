Fermeture des écoles : qui pourra faire garder ses enfants ?

publié le 01/04/2021 à 15:02

Mercredi soir, le président Emmanuel Macron a annoncé que les crèches, écoles, collèges et lycées seraient fermés dès vendredi soir et les vacances scolaires de printemps uniformisé sur tout le territoire à partir du 12 avril.

La semaine du 5 au 12 avril, "les cours pour les écoles, collèges et lycées se feront à la maison, sauf pour les enfants des soignants et de quelques autres professions, de même que les enfants en situation de handicap".

Elle sera suivie de deux semaines de vacances à partir du 12 avril, pour toutes les zones, avant une rentrée le 26 avril en présentiel dans les écoles primaires et les maternelles, mais en distanciel pendant une semaine de plus dans les collèges et lycées.

Néanmoins, pour certaines catégories professionnelles, un accueil des enfants sera garanti. Le ministère de la Santé évoque "la mise en place d’un service de garde adapté à chaque territoire pour que les personnels qui sont indispensables à la gestion de la crise sanitaire puissent faire garder leurs enfants et continuer d’aller au travail pour vous protéger et vous soigner."

L'accueil des enfants sera proposé :

- À tous les personnels des établissements de santé,

- Aux personnels des établissements sociaux et médico-sociaux, EHPAD, EHPA, établissements pour personne handicapées, services d’aide à domicile, infirmiers d’aide à domicile, lits d’accueil médicalisés et lits halte soins santé, nouveaux centres d’hébergement pour sans-abris malades du coronavirus et établissements d’accueil du jeune enfant maintenus ouverts.

- Aux professionnels de santé libéraux

- Aux personnels de crèche chargés d’accueillir en urgence les enfants des soignants

- Aux services de l’État chargés de la gestion de l’épidémie au ministère des Solidarités et de la Santé, en Agences régionales de santé et dans les préfectures