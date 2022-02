"Faminum.com" : comment diminuer l’exposition de ses enfants aux écrans ?

Vous ne parvenez pas à gérer votre rapport et celui de vos enfants à Internet ? L'État vient de lancer un outil gratuit pour réduire les temps d'écran parfois trop importants et néfastes chez les enfants, selon plusieurs études.

L'application, disponible sur l'Apple Store et Android affiche une série de recommandations, assortie d'une explication et d'une astuce pour faciliter sa mise en œuvre. Pour bénéficier de ces conseils, une étape indispensable est nécessaire : répondre à un questionnaire pour définir son profil, la composition de la famille et l'âge de ses membres.

Quelques exemples parmi les nombreux conseils disponibles sur ce nouvel outil. "Les écrans, c'est permis le week-end et mercredi" ou encore "le samedi, c'est journée sans écran".

Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez également élaborer une "charte" familiale en sélectionnant des pratiques suggérées par l'application. Ensuite, la plateforme vous enverra par mail des défis pendant un mois et demi pour remplir vos objectifs.

"Notre volonté, c'est de s'adresser à tous les parents qui ont besoin d'accompagnement de leurs enfants en ciblant en priorité les parents des 6-12 ans, mais il y a des conseils au-delà, car il n'est pas trop tard pour mettre un cadre", explique auprès de l'AFP Axelle Desaint, directrice du programme national "Internet Sans Crainte".