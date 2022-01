Une déclaration pour le moins trompeuse. Ce mardi 25 janvier, le candidat à l'élection présidentielle Yannick Jadot s'est engagé "à faire de la santé environnementale une priorité (de son) quinquennat", via une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Dans cette dernière, le candidat écologiste explique que les "cancers pédiatriques sont (...) en augmentation forte".

Dans le même temps, il déclare qu'"au moins 80% des cancers pédiatriques sont liés à des pollutions environnementales". Et pourtant, les chiffres officiels ne vont pas dans le même sens que le candidat. En effet, chaque année, en France, environ 1.770 nouveaux cas de cancers pédiatriques sont diagnostiqués.

Un chiffre obtenu grâce au recensement exhaustif réalisé par le Registre national des cancers de l'enfant (RNCE). Un indicateur qui reste stable ou en très légère baisse depuis les années 2000. Comme l'explique une étude réalisée en 2018, en anglais.

Des facteurs avérés et d'autres encore à l'étude

Dans le même temps, Yannick Jadot évoque la pollution environnementale comme une cause établie de générations de cancers. Or, selon Santé Publique France, à ce jour, il n'en est rien. "Les facteurs démontrés et avérés sont : la susceptibilité ou les syndromes génétiques, les rayonnements ionisants à visée thérapeutique, le virus d’Epstein Barr pour le lymphome de Burkitt".

D'autres facteurs sont effectivement à l'étude, mais aucune étude ne permet à ce jour de démontrer leurs véritables effets. C'est dans cette catégorie que se trouve l'exposition aux pesticides de manière "domestique ou professionnelle", des parents. C'est le cas également de l'exposition aux solvants et au benzène, de certains médicaments antirétroviraux ou anticancéreux.

En somme, la déclaration de Yannick Jadot sur une "forte augmentation" n'est pas vérifiable, compte tenu des relevés réalisés. En ce qui concerne le lien de causalité entre les cancers pédiatriques et les polluants, aucune étude n'a permis à l'heure actuelle de convaincre la communauté scientifique.