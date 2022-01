Violences envers les enfants : comment se positionner ?

Récemment, Marie a assisté à deux scènes qui l'ont particulièrement choquée. Elle a été témoin de violences de la part de son fils à l'égard de sa petite-fille de 4 ans. La belle-fille de Marie semble approuver ce comportement. Bien que Marie se soit opposée à ce comportement, comment pourrait-elle agir pour le bien de sa fille ?

Il y a un an, Christine a rencontré un homme qu'elle ne voyait que pour des relations intimes. Mais depuis cet été leurs rendez-vous se sont peu à peu transformés. Ils sortent ensemble de plus en plus et la relation devient de plus en plus tendre. Malgré sa peur, Christine désire que cela devienne plus sérieux. Comment faire évoluer les choses ?

On a diagnostiqué un cancer du colon à Nancy en septembre dernier. Lors de son premier rendez-vous chez sa spécialiste, il lui a été annoncé brutalement qu'il ne lui restait qu'un an à vivre. Nancy est totalement déboussolée et seule face à la violence du manque d'empathie de sa médecin.

Durant l'été 2019, on a diagnostiqué un cancer au mari d'Hélène. Les médecins étaient pessimistes quant à son espérance de vie. Trois ans plus tard, il a déjoué les pronostics.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

