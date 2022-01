C'est une bonne nouvelle en ce début d'année : les Français refont des bébés. Après une année 2020 particulièrement morose, le nombre de naissances est reparti à la hausse l'année dernière. Ainsi, 738.000 bébés sont nés en 2021.

Pour l'Insee, ce chiffre est une bonne surprise alors qu'il y a tout juste un an, rien ne laissait prévoir cette augmentation. En janvier 2021, neuf mois après le début du premier confinement, peu de nouveau-nés avaient pointé le bout de leur nez. La situation sanitaire n'avait pas vraiment donné envie aux couples confinés de procréer.

Finalement, tout s'est arrangé en sortie de confinement. À cette période, les envies bébés ont repris, ce qui a permis de faire grimper les courbes de naissance à nouveau neuf mois plus tard, en mars, en avril et surtout à partir du mois d'août 2021, avec au total 3.000 bébés de plus qu'en 2020.

Dans le même temps, le nombre de décès a un peu diminué par rapport au début de la pandémie de coronavirus. Avec plus de bébés et moins de décès, le solde est positif. Résultat, la France compte désormais 67,8 millions d'habitants.

