publié le 09/10/2019 à 16:06

Des militants et des sympathisants d'Extinction Rebellion se sont installés à Paris, et dans 59 autres villes du monde, pour alerter la population sur les questions écologiques. Depuis le 7 octobre, ils sont une centaine à occuper, dans le calme, la place du Châtelet. Des campements de fortunes et des tentes ont été installées pour permettre aux irréductibles de dormir dans le froid et la pluie de ce début d'automne parisien.

Sur leur site internet, les instigateurs du mouvement ont listé 4 revendications principales. Ils demandent, tout d'abord, une réelle reconnaissance, de la part des gouvernements, des élus et des entreprises, de la gravité de la crise écologique, ainsi qu'une "communication honnête sur le sujet". Une requête qui trouvera certainement un écho auprès de certains, en cette période de défiance après les annonces officielles consécutives à l'incendie de Rouen.

Deuxièmement, Extinction Rebellion veut atteindre la neutralité carbone dès 2025. Récemment, une mesure visant "réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici à 2030 par rapport à 1990" a été présenté au gouvernement français. Un chiffre bien inférieur aux revendications du mouvement.



Ce dernier prône, ensuite, l'arrêt immédiat de "la destruction des écosystèmes océaniques et terrestres, à l’origine d’une extinction massive du monde vivant".

Un mode opératoire radical et non violent

Enfin, dans un angle plus politique, le mouvement demande l’instauration d'une assemblée citoyenne, chargée de choisir les mesures à instaurer pour atteindre l'ensemble de ces objectifs écologiques. Une initiative similaire vient d'être mise en place, en France, par Emmanuel Macron.

La Convention citoyenne pour le climat s'est, en effet, ouverte à Paris le 4 octobre dernier, seulement, elle prendra fin le week-end des 25 et 26 janvier prochains. L'assemblée demandée par Extinction Rébellion, elle, doit s'inscrire dans la durée.

Des actions devraient se poursuivre toute la semaine à Paris et dans le monde entier. Le mode opératoire radical et non violent du mouvement vert séduit autant qu'il divise. Ségolène Royal, ancienne ministre de l'Environnement, craint qu'il ne détériore l'image de la lutte écologique. De son côté la ministre des Transports Élisabeth Borne a déclaré qu'elle ne pouvait "pas être contre quand les gens se préoccupent du climat".